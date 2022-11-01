Снаряд ВСУ попал в детский сад в Донецке

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Сегодня украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Один из снарядов попал в здание детского сада, расположенного на улице Красногоровской. Об этом сегодня вечером сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации украинские каратели снова обстреляли Петровский район Донецка. Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по ул. Красногоровской», - написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Алексея Кулемзина, сейчас устанавливаются масштабы разрушений. О пострадавших не сообщается.

Напомним, недавно ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Были повреждены несколько зданий: поликлиника, детский сад, административное здание и жилой дом.