В МИД РФ заявили, что Россия намерена добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

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Российская Федерация на переговорах с представителями Организации Объединенных Наций в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT и намерена добиваться решения этого вопроса. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«С моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка (к SWIFT), который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед. Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Сергей Вершинин добавил, что есть конкретные проработки того, как можно в качестве временной опции открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков.

«Они известны - это Citibank и JPMorgan. Но эта опция, если и может быть, то она может быть только временной, потому что реальное решение - это полное переподключение Россельхозбанка к системе финансовых сообщений SWFT», - добавил Сергей Вершинин.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Российская Федерация будет добиваться переподключения банка к SWIFT.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что РФ еще не приняла решение о продлении зерновой сделки. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обратил внимание на то, что назначение грузов «подчас вызывает вопросы».

До этого в российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Россия переходит от SWIFT на более защищенные механизмы. Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин отметил, что уже стало ясно, что введенные антироссийские санкции не возымели того эффекта, на который рассчитывал Запад.