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В МИД РФ заявили, что Россия еще не приняла решение о продлении зерновой сделки

Игнат Далакян
16:27 12.11.2022
Кроме того, замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что назначение грузов «подчас вызывает вопросы».
В МИД РФ заявили, что Россия еще не приняла решение о продлении зерновой сделки
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Россия еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.

«Нет», - цитирует РИА Новости слова Вершинина, который ответил на реплику о том, решен ли вопрос о продлении зерновой сделки.

Замглавы МИД РФ отметил, что Российская Федерация при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.

«Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки», - сказал дипломат.
Кроме того, Сергей Вершинин обратил внимание на то, что назначение грузов «подчас вызывает вопросы».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны на саммите G20. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией и организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, заявила Мария Захарова.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что меры по разблокировке экспорта зерна из Российской Федерации необходимо принять в самое ближайшее время. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия призвала Генсека Организации Объединенных Наций выполнить обязательства, которые он на себя возложил в рамках зерновой сделки.

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