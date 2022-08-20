В МИД заявили, что РФ переходит от SWIFT на более защищенные механизмы

Панкин отметил, что уже стало ясно, что введенные санкции против России не возымели того эффекта, на который рассчитывал Запад.

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Российская Федерация исходит из необходимости постепенного перехода от системы межбанковских платежей SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Александр Панкин.

«В любом случае исходим из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации, для чего активно развиваем Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Это вынужденное, но совершенно естественное решение в условиях, когда российские банки и их клиенты регулярно сталкиваются с проблемами при выполнении рутинных международных платежей», - сказал замминистра в интервью ТАСС.

При этом, как добавил замглавы МИД РФ, в появлении по-настоящему непредвзятой и не зависящей от переменчивого настроения стран Запада международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Российская Федерация, но и другие прагматичные государства.

Отвечая на вопрос, может ли Россия как государство полностью быть отключена от SWIFT и какими последствиями это грозит, Панкин отметил, что уже стало ясно, что введенные санкции против России не возымели того эффекта, на который западные страны рассчитывали.

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Российская Федерация собирается полностью избавиться от необходимости использовать SWIFT. По мнению Орешкина, это является ключевой задачей.