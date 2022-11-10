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РФ на G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия

Игнат Далакян
15:13 10.11.2022
Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией и организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
РФ на G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress
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Российская Федерация на саммите G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», - заявила Мария Захарова о планах делегации РФ на саммите G20 в Индонезии.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула важность демонополизации глобальной экономической архитектуры и выстраивания независимых от политической турбулентности логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что меры по разблокировке экспорта зерна из России необходимо принять в самое ближайшее время. Глава МИД РФ отметил, что РФ призвала Генерального секретаря ООН выполнить обязательства, которые он на себя возложил в рамках зерновой сделки.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам предназначенный им объем зерна. Лидер российского государства также отметил, что Россия оставляет за собой право покинуть «зерновую сделку» в случае, если Киев не будет следовать данным гарантиям.

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