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Читатели Die Welt предложили Зеленскому покинуть свой пост после его слов о Херсоне

Дарина Криц
11:24 12.11.2022
Один из пользователей подверг сомнению якобы искреннюю радость херсонцев, встречающих украинских националистов.
Читатели Die Welt предложили Зеленскому покинуть свой пост после его слов о Херсоне
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Читатели немецкого СМИ Die Welt начали массово комментировать публикацию, освещающую заявления президента Украины Владимира Зеленского об отводе российских вооруженных сил с левого берега Днепра из Херсона.

Некоторые читатели раскритиковали представителя киевских властей, даже предложив ему покинуть свой пост.

«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», - приводится комментарий под статьей.

Один из пользователей Kord S. назвал Зеленского «просто ручной марионеткой американцев». Другой прокомментировал якобы торжественную встречу херсонцами украинских боевиков.

«Сколько человек приветствовало освободителей? В ролике не более 50 человек. Это будет еще один город-призрак в Украине», - написал Tomi F.

Еще один юзер Reinhold K. задал резонный вопрос: «И что гражданин Германии получает от этого мнимого успеха?».

Напомним, 9 ноября Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин предупредил об угрозе затопления Херсона и изоляции группировки ВС России. После министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением Суровикина организовать оборону по рубежу Днепра.

Он дал приказ приступить к отводу войск и принятию всех мер, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Также Шойгу попросил удостовериться, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать.

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