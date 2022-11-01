Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий Украины по зерновому коридору

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Главы Министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора подтвердили необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях. Сейчас же Украина своими действиями подрывает осуществление «зерновой сделки».

«В развитие контактов между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики министры продолжили обсуждение ситуации, связанной с использованием Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях, и подтвердили необходимость получения надежных гарантий исключения подобных действий», - говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, сегодня президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки». Российский лидер проинформировал своего коллегу о причинах ее приостановки.

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе со «Звездой» объяснил, почему переполнилась чаша терпения Москвы и произошел срыв зерновой сделки.