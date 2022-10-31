Срыв зерновой сделки: почему переполнилась чаша российского терпения

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Теракт Киева был не единственной причиной приостановки участия России в продовольственной сделке. Такое мнение в разговоре со «Звездой» озвучил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он отметил, что со стороны Москвы претензий в отношении реализации сделки было много. Запуск украинских дронов лишь стал последней каплей в «чаше российского терпения» - были и другие причины, о которых неоднократно говорил президент Владимир Путин. В частности, украинское зерно шло не в бедные страны, а в Европу. Причем по демпинговым ценам, что обрушило рынок продовольствия.

«Украинское зерно идет не в самые бедные страны мира...То есть, в общем-то это не гуманитарная операция, а коммерческая», - добавил он.

Также российскую сторону не устраивало то, что зерно все равно не давали вывозить, объяснил политолог. Несмотря на то, что США писали гарантийные письма, в который утверждалось, что препятствий никаких не будет, российские суда отказывались обслуживать в европейских портах, были проблемы со страхованием сделок и их оплатой.

При этом Кортунов подчеркнул, что никаких договоров по продовольственной сделке между РФ и Украиной не было. Сделка состояла из двух параллельных договоренностей.

«Была первая договоренность, касающаяся экспорта украинского зерна через акваторию Черного моря. И соответственно, через турецкие проливы - Босфор и Дарданеллы», - сказал он.

Под документом поставили подписи Украина,Турция и ООН. Россия должна быть участвовать как член мониторинговой комиссии, чтобы с продовольствием не вывозилось оружие и прочая контрабанда.

Вторая часть сделки - в ней Россия настаивала на том, чтобы были сняты ограничения, мешающие экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, добавил Кортунов. Ее подписывали РФ, ООН и Турция.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер.