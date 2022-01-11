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Глава NASA рассказал, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным

Светлана Иванова
20:04 11.01.2022
Билл Нельсон заверил, что ведомства поддерживают постоянный контакт.
Глава NASA рассказал, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным
© Фото: Marc Rasmus imagebroker.com Globallookpress
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Глава NASA Билл Нельсон заявил, что с нетерпением ждет личной встречи с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Как подчеркнул Нельсон, он надеется увидеться со своим российским коллегой вопросы в ходе своего визита в Россию. Сроки поездки зависят от эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

«Пока мы не увидим, что пандемия отступает, я не смогу поехать», - цитирует ТАСС высказывание Нельсона.

Он заверил, что ведомства поддерживают постоянный контакт, в том числе при помощи телефонных звонков.

О планах главы NASA посетить РФ он сообщал еще в ноябре прошлого года порталу SpaceNews. Он отметил, что стороны могут затронуть вопросы безопасности экипажей на Международной космической станции. Однако окончательную дату поездки Нельсон не уточнял.

Билл Нельсон занимает пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства с апреля прошлого года.

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