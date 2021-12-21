В США сообщили, что руководители NASA и Роскосмоса хотят встретиться лично

Руководитель американской программы Международной космической станции Джоэль Монтальбано сообщил, что продолжаются встречи делегаций «Роскосмоса» и американского космического агентства NASA. Встреча руководителей Дмитрия Рогозина и Билла Нельсона в Москве обсуждается, но точная дата пока не известна.

«Нельсон и Рогозин регулярно разговаривают, я не знаю точной даты, они хотят встретиться лицом к лицу», - цитирует его слова «Интерфакс».

Монтальбано сообщил, что представители российской стороны продолжат поездки в Соединенные Штаты, а американские представители - в Россию.

«Некоторые из нас побывали недавно в России незадолго до дня благодарения», - сказал координатор программы NASA на МКС.

Ранее он сообщал, что NASA намерено осуществить перекрестные с Россией полеты к МКС в 2022 году.