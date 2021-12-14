В NASA рассказали, когда глава организации приедет в Россию

Сроки визита руководителя NASA Билла Нельсона в Россию пока не утверждены окончательно, поскольку напрямую зависят от ситуации с коронавирусом. Об этом рассказала пресс-секретарь организации Джеки Макгиннесс.

«Нельсон надеется посетить Москву, как только позволит ситуация с COVID-19», – отметила она в разговоре с ТАСС.

Представитель NASA также подчеркнула, что детали планируемой поездки и ее дата пока окончательно не согласованы.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе телефонных переговоров с Биллом Нельсоном договорились, что и дальше будут совместными усилиями обеспечивать безопасность МКС.