В четырех районах Киева экстренно отключили энергоснабжение

Предполагается, что света не будет до конца дня.

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В четырех района Киева до конца дня экстренно отключили электроснабжение из-за ремонтных работ. Света не будет в Оболони, Виноградаре, Минском массиве и Куреневке. Об этом сегодня заявили в энергохолдинге ДТЭК.

«В связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии мы вынуждены применить экстренное отключение электричества», - говорится в сообщении компании.

Напомним, вчера вечером из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Киеве 40% потребителей оказались без воды, а 270 тысяч квартир были без света. Во вторник подачу ресурсов восстановили.

Сегодня стало известно, что ЕС готов поставлять электроэнергию Украине в случае ее дефицита. Об этом заявила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.