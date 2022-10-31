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Кличко: 40% жителей Киева осталось без воды

Сергей Лебедев
19:38 31.10.2022
Также нет света в 270 тысячах квартир.
Кличко: 40% жителей Киева осталось без воды
© Фото: Alexei Moschenkov, RussianLook, globallookpress
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После повреждения энергетического объекта возле Киева около 40% жителей столицы Украины остаются без воды. Также нет света в 270 тысячах квартир. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Виталий Кличко.

«Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тысяч квартир Киева - без электричества. По состоянию на этот момент без света в столице 270 тысяч квартир, 40% потребителей столицы - без воды», - заявил киевский градоначальник.

Виталий Кличко уверяет, что стабилизировать ситуацию с электроснабжением планируется к десяти часам вечера. При этом, по его словам, в данный момент сложилась сложная ситуация.

Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава государства констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. 

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