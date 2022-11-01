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Еврокомиссар: ЕС готов поставлять электроэнергию Украине в случае дефицита

Сергей Лебедев
17:10 01.11.2022
Украинская энергосеть уже синхронизирована с сетью континентальной Европы.
Еврокомиссар: ЕС готов поставлять электроэнергию Украине в случае дефицита
© Фото: Pavlo_bagmut, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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ЕС готов поставлять электроэнергию Украине в случае ее дефицита. Об этом заявила прибывшая в Киев европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщают украинские СМИ.

По словам еврокомиссара, украинская энергосеть уже синхронизирована с сетью континентальной Европы. При этом она не уточнила, сколько электроэнергии ЕС готов поставлять Украине.

Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Он констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. 

Так, накануне российские войска нанесли мощный ракетный удар по объектам энергетики на всей территории Украины. Были поражены десятки целей от Харькова до Черновцов. По предварительным данным, оказались разрушены 18 объектов в десяти регионах.

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