В Минздраве опровергли данные о менее тяжелом течении болезни при «омикроне»

Реанимационные отделения и койки в ковид-госпиталях за рубежом заполнены, поэтому говорить о том, что омикрон-штамм не дает менее тяжелого течения болезни, нельзя. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, что соответствующие данные получены через контакты с коллегами за рубежом.

«Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает там где-то не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так», - указал Мурашко.

По слом главы Минздрава, большую часть госпитализированных пациентов после инфицирования омикрон-штаммом составляют те, кто не прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Особенно это характерно для старшей возрастной группы, добавил министр.

Мурашко отметил, что ревакцинация «Спутником Лайт» помогает защититься от мутировавшего в ЮАР вируса. В качестве доказательства министр сослался на данные российско-итальянского исследования, проведенного совместно Центром Гамалеи и институтом Спалланцани.