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В центре Гамалеи рассказали о новом зловещем свойстве омикрон-штамма

Светлана Иванова
14:52 15.12.2021
Мутировавший вирус может противостоять антителам и даже обходить Т-клеточную защиту организма, сообщил заместитель директора центра Денис Логунов.
В центре Гамалеи рассказали о новом зловещем свойстве омикрон-штамма
© Фото: PIRO4D, Pixabay
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Новый штамм коронавируса «омикрон» способен распространяться, избегая действия антител. Об этом рассказал заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Он отметил, что мутировавший штамм создает конгломерации зараженных клеток.

«Мы обратили внимание на появление так называемых синцитий - конгломераций зараженных клеток. В каждой синцитии может быть по 10-50, а иногда и по 100 клеток. Что это дает вирусу? Ему теперь не нужно выходить наружу. Для того чтобы заражать клетки, ему достаточно "слить" уже зараженную клетку с соседней», - цитирует Life.ru Логунова.

Как объяснил заместитель директора центра имени Гамалеи, такой механизм позволяет вирусу избегать действия антител и даже Т-клеточной защиты организма. По словам специалиста, синцитии могут поглощать Т-клетки.

По мнению эксперта, лучший способ борьбы с новым штаммом - поддержка напряженного иммунитета, в том числе при помощи вакцин с обновленным антигенным составом. При этом прививаться каждые три-шесть месяцев нецелесообразно, резюмировал Логунов.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» модифицировали под омикрон-штамм.

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