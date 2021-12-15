В центре Гамалеи рассказали о новом зловещем свойстве омикрон-штамма

Новый штамм коронавируса «омикрон» способен распространяться, избегая действия антител. Об этом рассказал заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Он отметил, что мутировавший штамм создает конгломерации зараженных клеток.

«Мы обратили внимание на появление так называемых синцитий - конгломераций зараженных клеток. В каждой синцитии может быть по 10-50, а иногда и по 100 клеток. Что это дает вирусу? Ему теперь не нужно выходить наружу. Для того чтобы заражать клетки, ему достаточно "слить" уже зараженную клетку с соседней», - цитирует Life.ru Логунова.

Как объяснил заместитель директора центра имени Гамалеи, такой механизм позволяет вирусу избегать действия антител и даже Т-клеточной защиты организма. По словам специалиста, синцитии могут поглощать Т-клетки.

По мнению эксперта, лучший способ борьбы с новым штаммом - поддержка напряженного иммунитета, в том числе при помощи вакцин с обновленным антигенным составом. При этом прививаться каждые три-шесть месяцев нецелесообразно, резюмировал Логунов.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» модифицировали под омикрон-штамм.