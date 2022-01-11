Ученый предсказал всплеск заболеваемости омикрон-штаммом в России

Всплеск числа заболевших коронавирусом из-за омикрон-штамма в России ожидается к февралю. Об этом рассказал заместитель главы центра Гамалеи Денис Логунов.

«Абсолютно уверен, что до конца января или в начале февраля у нас будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон"», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как отметил Логунов, положительная тенденция наблюдается в тех странах, куда «омикрон» уже пришел. В частности, в ЮАР и Англии почти в три раза снизилось число госпитализаций пациентов, а также количество тяжелых случаев. Летальность среди попавших в больницы снижена в 4-17 раз, добавил специалист.

Ранее о возможности очередного роста числа инфицированных COVID-19 сразу после новогодних праздников заявляли в Роспотребнадзоре. По состоянию на 11 января в России выявили 17 525 новых случаев коронавируса в 84 регионах - это максимум с начала месяца.