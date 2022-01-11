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Марину Хлебникову выписали из больницы

Светлана Иванова
17:54 11.01.2022
Певица сообщила, что будет временно жить у друзей, которые оказывали ей помощь после пожара.
© Видео: marina_hlebnikova_official, Instagram © Фото: Lev Ilyin, GlobalLookPress
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Российскую певицу Марину Хлебникову выписали из больницы после пожара в квартире, при котором она пострадала два месяца назад.

«Сегодня лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания», - говорится в аудиосообщении певицы, опубликованном в Instagram.

Она добавила, что пока будет жить у друзей, которые оказывали ей помощь после пожара. Исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку на протяжении очень нелегких для нее двух месяцев. Хлебникова добавила, что очень рада покинуть больницу.

Пожар в квартире певицы в Москве произошел вечером 18 ноября. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь  исполнительницы.

Хлебникова получила сильные ожоги лица, тела и дыхательных путей. Накануне певица рассказала, что ей предписан постельный режим, есть боли.

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