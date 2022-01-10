«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара

«Я нахожусь в постельном режиме, мне нелегко, есть боли. Когда я оказалась в больнице, в реанимации я пробыла больше двух недель. Только с 5 декабря я оказалась в обычном отделении - высокая температура, постоянные боли, невозможность дышать», - подчеркнула исполнительница в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

По ее словам, сейчас в палате над ней стоит щит, из которого идет тепло. Хлебникова также рассказала, что отделение в институте Склифософского оборудовано специальной кроватью - в ней находится кварцевый мелкий песок.

«Когда люди с ожогами поступают, этот кварцевый песок, как родниковая вода, бурлит и не позволяет массе тела лежать на ожогах», - отметила певица.

Марина Хлебникова была госпитализирована 19 ноября прошлого года после пожара в собственной квартире. После обследования врачи приняли решение перевести артистку в реанимационную палату, так как она получила сильные ожоги лица, тела и дыхательных путей. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение 9 декабря. Артистку сняли с аппарата ИВЛ, который на протяжении последнего времени поддерживал ее дыхание.