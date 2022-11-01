Армия Шойгу обсудил приостановку «зерновой сделки» Россией с коллегой из Турции Как уточнили в Минобороны России, переговоры глав двух ведомств состоялись по телефонной связи. © Фото: MOD Russia, Globallookpress Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. Как уточнили в МО РФ, переговоры состоялись по телефонной связи. Сообщается, что в ходе разговора стороны продолжили обсуждать темы приостановки Россией реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины в рамках «Черноморской зерновой инициативы». Сегодня Шойгу заметил, что массированные удары высокоточным оружием снижают военный потенциал Украины. Ранее причины приостановки участия России в зерновой сделке объяснил президент страны Владимир Путин. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика