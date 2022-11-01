Шойгу заявил, что удары высокоточным оружием снижают военный потенциал Украины

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Удары высокоточным оружием со стороны Вооруженных сил РФ снижают военный потенциал противника, заявил 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины», - сказал он.

При этом Шойгу заверил, что российские военные принимают исчерпывающие меры, чтобы не допустить гибели мирных украинцев.

Глава российского оборонного ведомства обвинил Киев в осуществлении терактов против гражданских и разрушении социальных объектов. В частности, Шойгу напомнил об обстрелах Запорожской атомной станции со стороны украинских военных, а также точек эвакуации и мест раздачи гумпомощи.

По словам министра, только за последние десять дней российские силы ПВО перехватили более 200 снарядов к РСЗО HIMARS американского производства. Он также сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов