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Российский ученый раскрыл секреты искусственного солнца, которое зажгли в Китае

Светлана Иванова
17:43 11.01.2022
В Китае запустили в экспериментальном режиме термоядерный реактор Токамак EAST. В природе термоядерные реакции постоянно происходят на Солнце, но там плазму удерживает огромная гравитация звезды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Princeton Plasma Physics Laboratory, Токамак, wikimedia
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В Китае на несколько часов запустили реактор термоядерного синтеза, или так называемую установку токамак. Экспериментальная установка для термоядерных реакций в городе Хэфэй работала на протяжении 17 минут.  Ученым удалось разогреть плазму до 70 миллионов градусов по Цельсию, что выше температуры Солнце примерно в пять раз.

 Токамак представляет собой устройство, которое может генерировать сильное магнитное поле. Когда материал нагревается до очень высокой температуры, он превращается в плазму, в результате электроны отделяются от атома и превращаются в свободно движущиеся заряженные частицы, которые удерживаются сильным магнитным полем.

В Хэфэе испытывали такомак EAST, который представляет собой модификацию установки, созданной в 90-х годах при сотрудничестве с Россией. В запущенном в Китае реакторе термоядерного синтеза использовалось достижение российских ученых, создавших устройство, отслеживающее температуру плазмы. Как рассказал «Звезде» научный сотрудник частного учреждения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» Кирилл Артемьев, речь идет об алмазном детекторе.

«Алмазный детектор – это такое очень компактная устройство, которая устанавливается внутри камеры токамака и измеряет поведение, говорит нам информацию о поведении быстрых ионов при дополнительном нагреве. Плазма просто так долго держаться не может, ее различными методами дополнительно нагревают», - пояснил суть работы устройства ученый.

Установка EAST - это полноценный сверхпроводящий экспериментальный термоядерный токамак, который, по словам Артемьева, как и строящийся во Франции токамак Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) являются важными шагами к построению установки DEMO. По проекту, электростанция будет запущена в конце 2040-х годов и станет переходным звеном между ITER и первыми коммерческими термоядерными реакторами.

Конечной целью проекта является создание почти безгранично чистой энергии, имитирующей естественные реакции, происходящие внутри звезд. Такой реактор не потребует ископаемое топливо и не оставляет опасных отходов.

В создании Международного термоядерного экспериментального реактора участвует Китай, Индия, ЕС, Россия, США и другие страны.

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