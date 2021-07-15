Превзойти звезду: искусственное солнце научили разогревать плазму до рекордных 100 миллионов градусов
Британский стартап разработал реактор термоядерного синтеза, или так называемую установку токамак. Сегодня над созданием искусственного солнца работают физики по всему миру, в планах разработчиков – построить установку, которая сможет стать источником энергии на нашей планете.
Исследователи стремятся получить дешевую экологически чистую энергию, которая будет невосприимчива к погодным условиям.
Среди преимуществ термоядерной электростанции - отсутствие рисков техногенных катастроф, потому что в отличие от обычного ядерного реактора, в котором энергия выделяется путем расщепления атомов урана, термоядерный реактор в случае неисправности просто остынет, поскольку процесс термоядерного синтеза прекратится, пишет Daily Mail.
Согласно планам разработчиков, водород для термоядерного реактора можно будет получать из морской воды, что существенно сокращает расходы и конечную стоимость выделяемой энергии.
В случае разработки портативных версий, их даже смогут использовать авиалайнеры и контейнеровозы, что приведет к сокращению объемов выбросов вредных парниковых газов.
По словам соучредителя и заместителя компании доктора Дэвида Кингхэма, их сотрудники разработали реактор Didcot, или ST 40, температура плазмы которого через несколько месяцев достигнет показателя в 100 миллионов градусов по Цельсию, то есть станет в шесть раз горячее, чем ядро Солнца.
Согласно планам стартапа, первые в мире коммерческие термоядерные электростанции появятся уже к концу 2030-х годов.