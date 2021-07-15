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Превзойти звезду: искусственное солнце научили разогревать плазму до рекордных 100 миллионов градусов

Светлана Иванова
14:49 15.07.2021
Температура плазмы реактора Didcot через несколько месяцев достигнет показателя в 100 миллионов градусов по Цельсию, то есть станет в шесть раз горячее, чем ядро Солнца, уверяют разработчики.
Превзойти звезду: искусственное солнце научили разогревать плазму до рекордных 100 миллионов градусов
© Фото: pixabay
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Британский стартап разработал реактор термоядерного синтеза, или так называемую установку токамак. Сегодня над созданием искусственного солнца работают физики по всему миру, в планах разработчиков – построить установку, которая сможет стать источником энергии на нашей планете.

Исследователи стремятся получить дешевую экологически чистую энергию, которая будет невосприимчива к погодным условиям.

Среди преимуществ термоядерной электростанции - отсутствие рисков техногенных катастроф, потому что в отличие от обычного ядерного реактора, в котором энергия выделяется путем расщепления атомов урана, термоядерный реактор в случае неисправности просто остынет, поскольку процесс термоядерного синтеза прекратится, пишет Daily Mail.

Согласно планам разработчиков, водород  для термоядерного реактора можно будет получать из морской воды, что существенно сокращает расходы и конечную стоимость выделяемой энергии.

В случае разработки портативных версий, их даже смогут использовать авиалайнеры и контейнеровозы, что приведет к сокращению объемов выбросов вредных парниковых газов.

По словам соучредителя и заместителя компании доктора Дэвида Кингхэма, их сотрудники разработали реактор Didcot, или ST 40, температура плазмы которого через несколько месяцев достигнет показателя в 100 миллионов градусов по Цельсию, то есть станет в шесть раз горячее, чем ядро Солнца.

Согласно планам стартапа, первые в мире коммерческие термоядерные электростанции появятся уже к концу 2030-х годов.

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