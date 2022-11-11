На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Винницкой области Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом пишет глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале.
«Одиннадцатое ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. В Киевской, Черниговской и Житомирской областях ввели ограничения на потребление электроэнергии.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в начале октября Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. После этого в различных регионах Украины ежедневно объявляется воздушная тревога.