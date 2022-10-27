На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры в центре страны

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В центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. Как сообщает «Укрэнерго», в Киевской, Черниговской и Житомирской областях принято решение ввести ограничения на потребление электроэнергии. Там же добавили, что ночью были зафиксированы новые обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

«В дальнейшем величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами», - говорится в сообщении компании в Telegram.

Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.