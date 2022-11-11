Националисты выпустили две ракеты по Розовке в ДНР из РСЗО HIMARS

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле со стороны Константиновки.

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Украинские войска обстреляли населенный пункт Розовка из РСЗО HIMARS, было выпущено две ракеты. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.50 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Розовка (Шахтерский район): выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS», - пишет представительство в своем Telegram-канале.

Жертвами регулярных обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны националистов зачастую становятся мирные жители. Так, в четверг 10 ноября из-за нападения на жилой многоэтажный дом погиб 20-летний парень.