Украинские боевики обстреляли Донецк 12 снарядами «натовского» калибра

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Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка подверглись атаке со стороны украинских националистов. Боевики выпустили по районам города в общей сложности 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«02.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 02.54 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 03.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - сказано в сообщениях ведомства в Telegram.

Немногим ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике. По данным представительства ЛНР в СЦКК, националисты выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS.