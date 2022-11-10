В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские боевики обстреляли Донецк 12 снарядами «натовского» калибра

Елизавета Потейчук
04:45 10.11.2022
Обстрелам подверглись Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города.
Украинские боевики обстреляли Донецк 12 снарядами «натовского» калибра
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
Читайте нас на:

Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка подверглись атаке со стороны украинских националистов. Боевики выпустили по районам города в общей сложности 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«02.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 02.54 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 03.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - сказано в сообщениях ведомства в Telegram.

Немногим ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике. По данным представительства ЛНР в СЦКК, националисты выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:14 Армия
Видео
«Отработал, правым отошел»: кадры уничтожения опорных пунктов националистов экипажами Ка-52
01:53 В стране и мире
Байден предложил проверить Маска на сотрудничество с другими странами
22:25 В стране и мире
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
18:05 Армия
Видео
Шойгу: мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах СВО перед отправкой на передовую
18:06 Армия
Видео
Шойгу охарактеризовал оборону на Херсонском направлении как устойчивую, но с особенностями
Популярное
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.