В стране и мире Один человек погиб при обстреле Донецка неонацистами Марина Крижановская Нападению подвергся Куйбышевский район Донецка. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: В результате обстрела украинскими боевиками Донецка погиб один мирный житель. Сообщается, что еще одна женщина получила ранения. Нападению подвергся Куйбышевский район города. Погибший - 20-летний мужчина. Раненая женщина доставлена в больницу. Нападению подвергся жилой многоэтажный дом. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин. «В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева. Погиб мужчина 2002 года рождения. Женщина 1981 года рождения с осколочными ранениями госпитализирована в больницу № 17», - написал мэр в своем Telegram-канале. Немногим ранее сообщалось, что неонацисты обстреляли Донецк 12 снарядами «натовского» калибра. Удары пришлись на три городских района - Куйбышевский, Кировский и Киевский. Выстрелы были произведены в 02:50, 02:54 и 03:05 по московскому времени. Экспертное мнение и аналитика