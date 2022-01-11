Вирусолог объяснил феномен высокой смертности из-за «омикрона»

Высокая контагиозность (способность заражать) штамма коронавируса «омикрон», даже при более низкой летальности, характерной для него, может привести к значительной смертности. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. Как подчеркнул специалист в беседе со «Звездой», «омикрон» примерно в три-четыре раза заразнее «дельты», при этом летальность, наоборот, в три-пять раз ниже.

«Заразность выше, летальность ниже, а вместе это может дать достаточно заметное число смертей, потому что больных будет много, летальность снижена, но количество больных будет увеличено», - пояснил Альтштейн.

По его словам, смертность может оказаться примерно на том же уровне, что и при «дельте». В группе риска, как и при других штаммам, в первую очередь, пожилые люди и люди с хроническими болезнями.

«Здоровые и молодые будут болеть легко, летальность будет идти за счет пожилых людей, с хроническими болезнями, она будет ниже, чем у дельты в три-четыре-пять раз ниже, но заболеваемость-то будет выше. Поэтому может оказаться, что умерших будет примерно так же, как было», - допустил вирусолог.

Он добавил, что, судя по мировому графику, подъем заболеваемости из-за «омикрона» очень высокий, уже миллионы людей охвачены этим вирусом. По оценке заместителя главы центра Гамалеи Дениса Логунова, в России всплеск числа инфицированных коронавирусом из-за омикрон-штамма ожидается к февралю.