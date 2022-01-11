Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вирусолог объяснил феномен высокой смертности из-за «омикрона»

Светлана Иванова
16:15 11.01.2022
Смертность из-за штамма коронавируса «омикрон» может оказаться примерно на том же уровне, что и при «дельте», считает специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Высокая контагиозность (способность заражать) штамма коронавируса «омикрон», даже при более низкой летальности, характерной для него, может привести к значительной смертности. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. Как подчеркнул специалист в беседе со «Звездой», «омикрон» примерно в три-четыре раза заразнее «дельты», при этом летальность, наоборот, в три-пять раз ниже.

«Заразность выше, летальность ниже, а вместе это может дать достаточно заметное число смертей, потому что больных будет много, летальность снижена, но количество больных будет увеличено», - пояснил Альтштейн.

По его словам, смертность может оказаться примерно на том же уровне, что и при «дельте». В группе риска, как и при других штаммам, в первую очередь, пожилые люди и люди с хроническими болезнями.

«Здоровые и молодые будут болеть легко, летальность будет идти за счет пожилых людей, с хроническими болезнями, она будет ниже, чем у дельты в три-четыре-пять раз ниже, но заболеваемость-то будет выше. Поэтому может оказаться, что умерших будет примерно так же, как было», - допустил вирусолог.

Он добавил, что, судя по мировому графику, подъем заболеваемости из-за «омикрона» очень высокий, уже миллионы людей охвачены этим вирусом. По оценке заместителя главы центра Гамалеи Дениса Логунова, в России всплеск числа инфицированных коронавирусом из-за омикрон-штамма ожидается к февралю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:51 В стране и мире
Видео
Путин предложил Совбезу обсудить организацию работы в приграничных регионах России
14:52 В стране и мире
Токаев подписал указ о назначении нового правительства Казахстана
12:05 Армия
Видео
Шойгу поставил задачей на 2022 год продолжение оснащения ВС РФ высокоточным вооружением
11:54 В стране и мире
Видео
В Тверской области задержан сторонник «М.К.У.»* за подготовку терактов
11:33 В стране и мире
Европейский регулятор дал положительное заключение по производству «Спутника V»
Популярное
Татьяна Тарасова госпитализирована
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.