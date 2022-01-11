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На Московский регион надвигаются суровые морозы

Светлана Иванова
15:16 11.01.2022
Пик похолодания придется на четверг, 13 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anton Kavashkin, RussianLook, globallookpress
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На Московский регион надвигается похолодание, пик которого придется на четверг, 13 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он уточнил в комментарии «Звезде», что морозная погода объясняется влиянием антисквональной циркуляции, для которой также характерно высокое атмосферное давление, сейчас в столице и области зафиксировано в районе 755-757 миллиметров ртутного столба.

«Антисквональная циркуляция пересекает из Западной Европы Европейскую территорию России и Урал, и Западную Сибирь. Эта область высокого давления с Запада соединяется с областью высокого давления на востоке с Монгольским антициклоном», - пояснил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ добавил, что температура начнет снижаться уже в ночь на среду, 12 января, когда ожидается -14-19 градусов, днем - от 10 до 12 градусов, в Подмосковье может достигать и 13градусов мороза.

«По-настоящему суровая погода будет в ночь на 13 число, температура в Москве 17-19 градусов, а по области при пояснениях <…> ночью в Подмосковье даже до 25 градусов прогнозируется», - сказал Вильфанд.

Суровые морозы простоят в Москве и области несколько дней. В пятницу, 14 января, с циклоном из Гренландии придет оттепель, небольшой снег с дождем, метель и сильный ветер порывами до 18 метров в секунду.

Резкое повышение температуры будет сопровождаться обвалом атмосферного давления: с показателя порядка 757 миллиметров ртутного столба оно снизится сразу на 30 миллиметров, уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

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