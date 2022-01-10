Синоптик спрогнозировал погодную лихорадку в регионах России

Ряд регионов России ожидает погодная лихорадка в связи с резким повышением температуры. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, в Москве в четверг, 13 января, в ночные и утренние часы термометры покажут до минус 20-25 градусов. А уже в пятницу в столице ожидается от минус шести до нуля градусов.

«Практически за 15-20 часов очень сильно повысится температура воздуха и давление упадет на 20 миллиметров ртутного столба», - сообщил эксперт в интервью изданию «Ura.ru».

По его словам, такая же ситуация будет фиксироваться в Санкт-Петербурге. В начале недели в городе прогнозируют до минус 17-20 градусов. При этом в четверг и пятницу воздух прогреется до нуля градусов.

Кроме того, температурные скачки ожидаются и на юге России. К примеру, в Краснодаре в ночь на 13 января ожидается от минус восьми до минус десяти градусов, а в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 9 января, на Москву обрушился мощный снегопад. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, всего за несколько часов прирост снежного покрова в некоторых районах города составил до двух сантиметров.