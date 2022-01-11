Токаев объявил пятилетний мораторий на рост зарплат госслужащих

В Казахстане установят пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства, депутатов и акимов регионов. Об этом объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Выступая перед парламентом, Токаев отметил, что считает заработные платы этих категорий государственных служащих вполне достаточными.

«Считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», - сказал президент.

В Казахстане в первые дни 2022 года начались протесты. После выступлений против двукратного повышения цен на сжиженный газ в Жанаозене и Актау, протесты перекинулись на старую столицу Алма-Ату и другие крупные города. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и приступили к контртеррористической операции.

Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд для нормализации обстановки.

Позже Токаев заявил о намерении провести кадровые перестановки во власти. В частности, 11 января президент назначил премьер-министром страны Алихама Смаилова.