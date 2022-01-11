Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьер-министром Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 11 января, назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.

Ранее глава государства в ходе выступления в Мажилисе в онлайн-формате выступил с предложением рассмотреть кандидатуру Смаилова на пост главы правительства. Впоследствии депутаты парламента одобрили его кандидатуру.

Напомним, что массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, протестуя против двукратного повышения цен на сжиженный газ.

Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения. Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку.

Накануне он заявил, что главной целью устроивших массовые беспорядки в республике был подрыв конституционного строя Казахстана. По словам главы государства, они стремились совершить переворот и захватить власть. Впоследствии было начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам.