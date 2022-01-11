Оргкомитет Пекина-2022 допустил изменение графика Олимпиады из-за «омикрона»

Власти китайского города Аньян объявили локдаун из-за распространения коронавируса штамма «омикрон». Населенный пункт оказался третьим в стране, где были введены строгие ограничения: аналогичные меры действуют в городах Сиань и Ючжоу. Кроме того, в Гонконге принято решение с ближайшей пятницы и до начала февраля закрыть детские сады и начальные школы.

Численность населения Аньяна составляет 5,5 млн человек. Местным жителям нельзя покидать помещения, пользоваться любым транспортом. Исключения распространяются только на экстренные службы. Срок окончания действия локдауна неизвестен.

Как сообщает Associated Press, в оргкомитете зимней Олимпиады в Пекине допустили, что распространение коронавирусной инфекции может повлиять на график Игр. Официальный представитель ведомства Хуан Чунь подчеркнул, что в случае массовой передачи вируса возможны разные сценарии.

«Худший сценарий, если он произойдет, не зависит от воли человека», - указал Чунь.

Зимняя Олимпиада должна пройти с 4 по 20 февраля. Престижный турнир примет столица Китая.