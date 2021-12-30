Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назван новый симптом омикрон-штамма

Анна Касаткина
00:25 30.12.2021
Этот признак раньше связывали с длительным течением коронавируса, однако при «омикроне» он может возникать с самого начала течения инфекции.
Назван новый симптом омикрон-штамма
© Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller, imagebroker, Globallookpress
Читайте нас на:

Зараженные омикрон-штаммом коронавируса могут столкнуться с «мозговым туманом». О новом признаке этого варианта инфекции сообщили пользователи приложения ZOE COVID Study, которое собирает данные о симптомах заболевания.

Ощущение тумана в голове - так описывают пациенты вялое, расплывчатое, нечеткое мышление, объясняют специалисты Гарвардской медицинской школы. По словам доктора Эндрю Бадсона, нарушать мозговую деятельность могут вызванные COVID-19 повреждения легких, сердца, почек и других органов, пишет Express.

Этот симптом раньше связывали с длительным течением коронавируса, проблемы с ясностью мышления возникали у людей после месяцев борьбы с заболеванием. Однако, как показали новые данные, при омикрон-штамме этот признак может возникать с самого начала течения инфекции.

Ранее специалисты назвали отличительным признаком «омикрона» внезапную потерю аппетита.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:16 В стране и мире
Россия и Китай ожидают рекордно высокого товарооборота в $140 млрд
00:09 В стране и мире
В России ускорился рост ВВП
20:19 В стране и мире
Видео
Завершился товарищеский матч по хоккею с участием президентов России и Белоруссии
20:54 В стране и мире
Видео
Письма «счастья»: почему камеры видеофиксации штрафуют стоящих в пробках водителей
19:01 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что запуск «Северного потока - 2» снизит цены на газ для Украины
Популярное
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Диетолог объяснила, как снизить калорийность салатов с майонезом
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.