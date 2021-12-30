Назван новый симптом омикрон-штамма

Зараженные омикрон-штаммом коронавируса могут столкнуться с «мозговым туманом». О новом признаке этого варианта инфекции сообщили пользователи приложения ZOE COVID Study, которое собирает данные о симптомах заболевания.

Ощущение тумана в голове - так описывают пациенты вялое, расплывчатое, нечеткое мышление, объясняют специалисты Гарвардской медицинской школы. По словам доктора Эндрю Бадсона, нарушать мозговую деятельность могут вызванные COVID-19 повреждения легких, сердца, почек и других органов, пишет Express.

Этот симптом раньше связывали с длительным течением коронавируса, проблемы с ясностью мышления возникали у людей после месяцев борьбы с заболеванием. Однако, как показали новые данные, при омикрон-штамме этот признак может возникать с самого начала течения инфекции.

Ранее специалисты назвали отличительным признаком «омикрона» внезапную потерю аппетита.