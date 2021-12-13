Несовершеннолетних спортсменов освободили от карантина на Олимпиаде

Несовершеннолетние спортсмены, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, не будут отбывать 21-дневный карантин после прибытия на Олимпиаду в Пекин. Об этом говорится в обновленном руководстве по безопасному проведению зимних Игр - 2022, которое опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК). В ведомстве отметили, что такая мера будет действовать в качестве исключения из правил.

Аналогичные послабления введены в отношении людей с тяжелой аллергической реакцией на компоненты вакцины от COVID-19, миокардитом и перикардитом, тромбозом, серьезными побочными эффектами после введения первой дозы препарата от коронавируса, а также беременных женщин из стран, где им не делают прививки.

Все люди с исключениями смогут присутствовать на состязаниях и в Олимпийской деревне в формате «пузыря» наравне с атлетами, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что в российскую команду на ОИ могут попасть семь несовершеннолетних спортсменов: три в фигурном катании и четыре во фристайле.