Еврокомиссия запускает хаб по борьбе с контрабандой оружия с Украины

По словам еврокомиссара Илвы Йохансон, преступники пользуются кризисом в стране и «используют хрупкую ситуацию в своих интересах».

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В Еврокомиссии объявили о запуске хаба по борьбе с контрабандой оружия и мигрантов с Украины в Евросоюз через Молдавию. Об этом рассказала еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон.

«С помощью хаба мы будем бороться с угрозами нелегального трафика огнестрельного оружия, контрабанды мигрантов, нелегального трафика людей, кибергугроз и контрабанды наркотиков», - уточнила она в понедельник на неформальном заседании в Праге глав МВД стран ЕС.

По словам Йохансон, речь идет о том случае, когда преступники «используют хрупкую ситуацию в этой стране в своих интересах».

Она отметила, что до сегодняшнего дня лишь два государства Евросоюза направили в Молдавию своих экспертов по противодействию трафику контрабанды из Украины в ЕС.

«Но с созданием хаба мы уже получили поддержку от стран-членов. Уже 12 стран объявили о желании участвовать в этом хабе», - добавила еврокомиссар, передает РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что Украина не получит кредит от европейских стран. Уточнялось, что европейская бюрократическая система заблокировала транш Киеву на 1,5 миллиарда евро.

Как сообщило издание Bloomberg, исполнительный орган ЕС заблокировал выделение средств, «поскольку меры предосторожности преобладают над неотложными потребностями страны».