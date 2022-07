В стране и мире Тупиковая ситуация: как НАТО и ЕС ужесточают контроль за поставками оружия Киеву Павел Кутаренко Виктория Ивашечкина Запад уже не может игнорировать то, что преступные группировки незаконно вывозят из Киева вооружение и перепродают на черном рынке. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Senior Airman Faith Schaefer, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: НАТО и ЕС серьезно озадачились рисками контрабанды оружия с Украины, в том числе того, которое они сами поставляют. Об этом пишет Financial Times. Похоже, на Западе уже не могут игнорировать, что криминальные группировки незаконно вывозят его из страны и перепродают на черном рынке. При этом не вооружать Киев западным кураторам тоже не выгодно. Ситуация кажется тупиковой. В видеоролике, опубликованном министерством обороны Великобритании, под красивую музыку рассказывают, как украинские военнослужащие проходят обучение по европейским стандартам. Проект назвали «весеннее поколение». Украинцев учат воевать на британских и канадских бронеавтомобилях, но помощь Запада только этой техникой не ограничивается. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении сообщает об итогах переговоров с министром обороны Польши. На одном из видео эшелон с польскими самоходными гаубицами «Краб» уже спешит на Украину. Правительство Германии в свою очередь опубликовало перечень вооружения, уже переданного Киеву - это три тысячи противотанковых «Панцерфаустов», более трех тысяч зенитно-ракетных комплексов, почти 22 миллиона патронов. На очереди самоходные гаубицы, танки Гепард и БТР М113 с крестами на броне. Испания планирует отправить Украине десять танков Леопард и 20 бронетранспортеров - причем их модернизацию Киев должен оплатить за счет средств европейского Фонда защиты Мира. Британцы не скрывают, что обучают военнослужащих ВСУ обращаться и с оружием советского производства - «Калашниковы» и сейчас куда надежнее американских и британских автоматов. По некоторым данным, Запад бросился скупать советское вооружение и технику по всему миру, но не афиширует это, чтобы у американских и европейских налогоплательщиков не возникло вопросов, почему их деньги тратят на «чужое» оружие. Лидером украинского «ленд-лиза» остаются Штаты. На оружие, технику и боеприпасы для Киева потратили более восьми миллиардов долларов, но сами американцы признают, что многое так и не дошло до передовой. Западные Javelin, штурмовые винтовки и даже ударные дроны продают в «теневом» Интернете. А если удастся договориться, то даже привозят покупателю противотанковые комплексы в багажнике авто. И теперь, по информации источников Financial Times, в НАТО и Евросоюзе призывают тщательнее отслеживать поставки вооружения на Украину, угрожая Киеву вообще их прекратить. Не меньшая проблема для Киева - это найти тех, кто сможет и захочет воевать. Практика насильного вручения повесток на пляжах, в барах и просто на улицах дала обратный результат - украинцы всеми способами пытаются избежать принудительной мобилизации. СБУ ликвидировала в Киеве контору-типографию, где делали липовые справки о непригодности к военной службе. Спрос был ажиотажный, несмотря на то, что полный пакет документов стоил от 800 до двух тысяч долларов По данным погранслужбы Украины, каждый день на пунктах пропуска задерживают более 100 человек, которые пытаются выехать из страны, не имея на то оснований. И это не считая тех, кто бежит от мобилизации через леса и реки. А в иностранном легионе заявляют о больших потерях. По данным Минобороны России, только за три недели ликвидированы почти 400 иностранных боевиков. Методично уничтожается и западная техника. Та, что все-таки смогла попасть на позиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика