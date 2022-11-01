Шойгу рассказал о повышении денежного довольствия российских военнослужащих

Как отметил министр обороны России, были выделены и дополнительные бюджетные ассигнования на проведение частичной мобилизации и увеличение штатной численности военнослужащих.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о повышении денежного довольствия российских военнослужащих.

«С 1 октября на 4% повышено денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Сергей Шойгу отметил сбалансированность текущего бюджета Минобороны России - она позволяет Вооруженным силам решать поставленные перед ними задачи.

Было отмечено обеспечение финансирования спецоперации, а также выполнение социальных обязательств перед личным составом и военными пенсионерами. Также были реализованы спецпроекты по восстановлению инфраструктуры ДНР и ЛНР.

Как отметил министр обороны России, были выделены и дополнительные бюджетные ассигнования на проведение частичной мобилизации и увеличение штатной численности военнослужащих.

Шойгу упомянул и заключенные госконтракты - на сегодня этот показатель достигает 98 процентов. При этом работу по контрактации необходимо завершить до 1 декабря.

Также Сергей Шойгу заявил, что удары высокоточным оружием снижают военный потенциал Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов