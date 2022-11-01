Шойгу: сбалансированный бюджет МО РФ позволяет решать поставленные перед Вооруженными силами задачи
Сбалансированный бюджет Минобороны позволяет решать задачи Вооруженных сил РФ, заявил 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, подводя предварительные итоги расходов оборонного ведомства в текущем году.
«Отмечу, что сбалансированность текущего бюджета Министерства обороны позволила нам решать задачи, поставленные перед Вооруженными Силами», - сказал он.
Глава российского оборонного ведомства указал на финансирование спецоперации на Украине, выполнение социальных обязательств перед личным составом и военными пенсионерами, реализацию проектов по восстановлению инфраструктуры ДНР и ЛНР.
Кроме того, денежное довольствие военнослужащих и зарплата гражданского персонала в ВС РФ с октября повышены на четыре процента.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов