Шойгу: сбалансированный бюджет МО РФ позволяет решать поставленные перед Вооруженными силами задачи

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Сбалансированный бюджет Минобороны позволяет решать задачи Вооруженных сил РФ, заявил 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, подводя предварительные итоги расходов оборонного ведомства в текущем году.

«Отмечу, что сбалансированность текущего бюджета Министерства обороны позволила нам решать задачи, поставленные перед Вооруженными Силами», - сказал он.

Глава российского оборонного ведомства указал на финансирование спецоперации на Украине, выполнение социальных обязательств перед личным составом и военными пенсионерами, реализацию проектов по восстановлению инфраструктуры ДНР и ЛНР.

Кроме того, денежное довольствие военнослужащих и зарплата гражданского персонала в ВС РФ с октября повышены на четыре процента.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов