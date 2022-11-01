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Вперед, на линию огня: как российские танки выдавливают противника из ДНР

Владислав Кустов
11:03 01.11.2022
Российские подразделения наступают на позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении. Массово работают артиллерия и танки - враг на опорниках не поднимает головы. Атмосферу передовой прочувствовал корреспондент Владислав Кустов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пока командир полка вручает награды, совсем недалеко идет боевая работа, слышны стрельбы. Некоторые из награждаемых бойцов 150-й дивизии только танк покинули.

«Приехали с выезда. Весь в грязи. Еле отмылся. Передаю привет жене, маме. Обязательно маме. Они дождутся, и победа будет за нами», - уверен военнослужащий ВС РФ с позывным Чикаго.

Занять место - дело минутное. Боевая машина несется на линию огня. Цель для танка по зубам любая. Да и стрелять он может и прямой наводкой, и навесом.

«Разведка обнаружила скопление пехоты противника. Приехали, быстренько отработали, и также быстро уехали, чтоб нас не засекли», - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Иркутск.

Мы не можем называть направление, на котором работают танкисты 150-й дивизии по соображениям безопасности, но дело здесь сейчас у всех общее - бойцы продолжают выдавливать противника из Донецкой народной республики.

Продвижения есть в сторону Первомайского, российские военные берут укрепрайон в Красногоровке и Марьинке. Авдеевку - главную опору для ВСУ на направлении, обходят с разных сторон.

«ВСУ здесь мало стало. В основном, приезжие из зарубежных стран», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Воха.

На линии огня надо внимательно смотреть под ноги - не только из-за мин-лепестков, которые сейчас могут скрываться под листвой, но и из-за жуткой грязи. Сезон дождей превратил дороги в каток. Танк быстро выезжает, делает несколько выстрелов, и также быстро уходит, потому что противник недалеко. После возвращения разведка докладывает, что танк разбил несколько блиндажей ВСУ с пулеметными расчетами. Значит, скоро вперед пойдет наша пехота.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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