В России выявили максимум случаев COVID-19 за сутки с начала января

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 17 525 новых случаев COVID-19 в 84 регионах.

Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 25 216 россиянам. Скончались от инфекции 783 человек. Как отмечается, у 14,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 4 635 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 1512 новых случая COVID-19. Далее следует Подмосковье, где за сутки количество инфицированных выросло на 855. Наименьшее число заболевших за сутки - в Калмыкии(11), Магаданской области(7), на Чукотке(2), а в Ненецком автономном округе их вообще не обнаружено.

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 10 684 204. За весь период зафиксировано 317 687 летальных исходов, выздоровело 9 732 018 человек.