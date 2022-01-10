В Роспотребнадзоре допустили рост числа инфицированных COVID-19 после праздников

К концу новогодних праздников в России возможен очередной рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Подобный вариант развития событий допустил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"», - отметил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее группа ученых из лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружила на территории страны новый вариант коронавирусной инфекции, который совмещает в себе признаки ранее найденных штаммов «дельта» и «омикрон».

Исследователи дали название новому штамму - «дельтакрон». Данный вариант коронавируса был обнаружен в 25 образцах, взятых на Кипре. Одиннадцать образцов были получены у людей с симптомами коронавируса, а остальные 14 - у обычных жителей.