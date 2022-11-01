Шойгу: 87 тысяч мобилизованных уже направлены в районы боевых действий спецоперации

Для работы с мобилизованными в общей сложности удалось привлечь около 3 000 инструкторов, имеющих боевой опыт, отметил глава военного ведомства.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что 87 тысяч мобилизованных уже были направлены в районы боевых действий специальной военной операции.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек», - сказал глава военного ведомства.

Было отмечено, что для работы с мобилизованными в общей сложности удалось привлечь около 3 000 инструкторов, которые ранее получили боевой опыт в ходе СВО.

«На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки», - добавил министр.

По словам главы МО, в ходе частичной мобилизации были призваны 300 тысяч человек из резерва.

Ранее, 20 октября, Шойгу вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области. В частности, глава государства проинспектировал занятия по подготовке военнослужащих.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов