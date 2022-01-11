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Замглавы центра Гамалеи раскрыл подробности вакцинации Путина

Светлана Иванова
13:25 11.01.2022
Глава государства проявил себя как внимательный пациент, перед процедурой задал интересующие его вопросы, рассказал специалист, проводивший манипуляции.
Замглавы центра Гамалеи раскрыл подробности вакцинации Путина
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Российский президент Владимир Путин проявил себя как внимательный пациент в ходе вакцинации от коронавируса интраназальным препаратом. Об этом рассказал замглавы центра Гамалеи Денис Логунов, который проводил процедуру главе государства.

Российский лидер отнесся к вакцинации серьезно, перед иммунизацией задал некоторые вопросы, подчеркнул Логунов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live». Ведущий поинтересовался у замглавы центра Гамалеи, можно ли Путина назвать тяжелым пациентом, на что Логунов ответил отрицательно, охарактеризовав главу государства как внимательного пациента.

Специалист добавил, что ощущал ответственность перед вакцинацией Путина.

«Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был», - уточнил Логунов.

Российский лидер сообщил в конце ноября прошлого года, что привился назальной вакциной от коронавируса.

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