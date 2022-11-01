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Освобожденный боец ДНР рассказал, как украинцы заставляли оговорить себя в «военных преступлениях»

14:21 01.11.2022
По словам освобожденного, СБУ пытала пленных током. Практиковались и постоянные избиения вперемешку с угрозами. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Освобожденный из украинского плена военнослужащий Донецкой Народной Республики рассказали, как враг пытался заставить бойцов оговорить себя, признавшись в якобы совершенных «военных преступлениях».

«Если мы какие-то бумажки не хотели подписывать, они "убеждали", чтобы подписали. Они клепали на нас все "злодеяния", чтобы потом показать в международном военном суде якобы военные преступления, которых мы не совершали», - признался освобожденный из украинского плена боец. 

По его словам, СБУ пытала пленных током. Практиковались и постоянные избиения вперемешку с угрозами. 

Другой российский пленный рассказал о плохом обращении с ним военнослужащих ВСУ.

Ранее пленный танкист ВСУ рассказал о первом и единственном бое - как его подразделение «с колес», без разведки, бросили в атаку на позиции российских военных - в тот раз все танки противника так и остались на поле боя. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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