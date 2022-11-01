В стране и мире Освобожденный боец ДНР рассказал, как украинцы заставляли оговорить себя в «военных преступлениях» По словам освобожденного, СБУ пытала пленных током. Практиковались и постоянные избиения вперемешку с угрозами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Освобожденный из украинского плена военнослужащий Донецкой Народной Республики рассказали, как враг пытался заставить бойцов оговорить себя, признавшись в якобы совершенных «военных преступлениях». «Если мы какие-то бумажки не хотели подписывать, они "убеждали", чтобы подписали. Они клепали на нас все "злодеяния", чтобы потом показать в международном военном суде якобы военные преступления, которых мы не совершали», - признался освобожденный из украинского плена боец. По его словам, СБУ пытала пленных током. Практиковались и постоянные избиения вперемешку с угрозами. Другой российский пленный рассказал о плохом обращении с ним военнослужащих ВСУ. Ранее пленный танкист ВСУ рассказал о первом и единственном бое - как его подразделение «с колес», без разведки, бросили в атаку на позиции российских военных - в тот раз все танки противника так и остались на поле боя. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика