Освобожденный боец ДНР рассказал, как украинцы заставляли оговорить себя в «военных преступлениях»
Освобожденный из украинского плена военнослужащий Донецкой Народной Республики рассказали, как враг пытался заставить бойцов оговорить себя, признавшись в якобы совершенных «военных преступлениях».
«Если мы какие-то бумажки не хотели подписывать, они "убеждали", чтобы подписали. Они клепали на нас все "злодеяния", чтобы потом показать в международном военном суде якобы военные преступления, которых мы не совершали», - признался освобожденный из украинского плена боец.
По его словам, СБУ пытала пленных током. Практиковались и постоянные избиения вперемешку с угрозами.
Другой российский пленный рассказал о плохом обращении с ним военнослужащих ВСУ.
Ранее пленный танкист ВСУ рассказал о первом и единственном бое - как его подразделение «с колес», без разведки, бросили в атаку на позиции российских военных - в тот раз все танки противника так и остались на поле боя.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов