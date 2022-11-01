Армия Армия Армия

«Мы с колес пошли в атаку»: пленный танкист ВСУ рассказал о первом и единственном бое

05:40 01.11.2022
Пленный командир танкового взвода признался, что пошел в атаку с едва обученным экипажем.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Командование вооруженных сил Украины бросает в бой необстрелянных солдат, без связи и подкрепления. Большинство из них ничего не знают о противнике, пока не столкнутся с ним на поле боя. Об этом рассказал пленный командир танкового взвода, старший лейтенант ВСУ Юрий Еременко. Вместе с экипажем своего танка он сложил оружие и сдался российским бойцам.

«Задача заключалась в том, чтобы совершить прорыв на одном из направлений. Прибыли в районе пяти утра, построились в колонну и пошли в наступление. Атака провалилась, предварительной разведки не было, мы с колес пошли вперед. Никто не знал, кто нам противостоит, в каком количестве, с каким вооружением, где он? С нашей роты из 10 танков пошли в атаку восемь. Два танка по техническим причинам не смогли. Я так понимаю, что все восемь машин остались в поле», - предположил Еременко.

Со слов мужчины, бой был скоротечным. Одним из первых попаданий в башню тяжело ранило механика-водителя, наводчик тоже пострадал.

«Оказались в оцеплении российских солдат и попали в плен. На удивление, к нам лояльно отнеслись, не было никакого рукоприкладства. Просто сказали сложить оружие. Я был удивлен, потому что у нас информация по-другому подается, мягко говоря», - признался пленный командир танкового взвода.

Юрий недоумевает, как можно было отправить в бой едва обученных танкистов, без соответствующего прикрытия, разведки и обеспечения.

«Операция была странно проведена. На убой кинули людей. Как можно с марша бросить людей без разведки в бой? Так не делается. Люди не обстрелянные, новые, а их просто бросили», - признался старший лейтенант.

Всех сложивших оружие украинских бойцов осмотрели медики и оказали им необходимую помощь. Обращаясь к своим товарищам, бойцы вооруженных сил Украины призвали их сложить оружие и больше не участвовать в боевых действиях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 В стране и мире
Видео
«Четыре дня жили в лесу»: танкист ВСУ рассказал, как его экипаж бросили на произвол судьбы
04:35 В стране и мире
Россиянам рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ с новыми правилами поверки счетчиков
03:51 В стране и мире
Российские ученые составили список из 92 приборов, необходимых РФ для замещения иностранного оборудования
05:40 Армия
Видео
«Мы с колес пошли в атаку»: пленный танкист ВСУ рассказал о первом и единственном бое
02:43 В стране и мире
«Не подлежит сомнениям»: Путин ответил на вопрос о позиции РФ по переговорам с Украиной
Популярное
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.