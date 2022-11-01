«Мы с колес пошли в атаку»: пленный танкист ВСУ рассказал о первом и единственном бое

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Командование вооруженных сил Украины бросает в бой необстрелянных солдат, без связи и подкрепления. Большинство из них ничего не знают о противнике, пока не столкнутся с ним на поле боя. Об этом рассказал пленный командир танкового взвода, старший лейтенант ВСУ Юрий Еременко. Вместе с экипажем своего танка он сложил оружие и сдался российским бойцам.

«Задача заключалась в том, чтобы совершить прорыв на одном из направлений. Прибыли в районе пяти утра, построились в колонну и пошли в наступление. Атака провалилась, предварительной разведки не было, мы с колес пошли вперед. Никто не знал, кто нам противостоит, в каком количестве, с каким вооружением, где он? С нашей роты из 10 танков пошли в атаку восемь. Два танка по техническим причинам не смогли. Я так понимаю, что все восемь машин остались в поле», - предположил Еременко.

Со слов мужчины, бой был скоротечным. Одним из первых попаданий в башню тяжело ранило механика-водителя, наводчик тоже пострадал.

«Оказались в оцеплении российских солдат и попали в плен. На удивление, к нам лояльно отнеслись, не было никакого рукоприкладства. Просто сказали сложить оружие. Я был удивлен, потому что у нас информация по-другому подается, мягко говоря», - признался пленный командир танкового взвода.

Юрий недоумевает, как можно было отправить в бой едва обученных танкистов, без соответствующего прикрытия, разведки и обеспечения.

«Операция была странно проведена. На убой кинули людей. Как можно с марша бросить людей без разведки в бой? Так не делается. Люди не обстрелянные, новые, а их просто бросили», - признался старший лейтенант.

Всех сложивших оружие украинских бойцов осмотрели медики и оказали им необходимую помощь. Обращаясь к своим товарищам, бойцы вооруженных сил Украины призвали их сложить оружие и больше не участвовать в боевых действиях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.