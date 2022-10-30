Армия Армия Армия

«Два месяца держали в подвале»: освобожденный боец ВС РФ рассказал, как с ним обращались ВСУ

Алексей Дегтярев
Алиса Краузе
02:38 30.10.2022
Боец ВС РФ поделился чувствами после освобождения из плена и прибытия на Родину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из плена ВСУ в рамках программы обмена военнопленными, прибыл на аэродром Чкаловский. Один из пассажиров, высадившихся в Подмосковье, поделился своими эмоциями после возвращения на Родину.

Боец признался, что безумно рад освобождению. Санча пробыл у врага пять месяцев. Первые два из них ему пришлось провести в подвале, после чего он был переведен в СИЗО.

«Уже более или менее нормальные условия были», - заметил военный.

О том, чтобы выбраться из плена и отправиться домой, Санча уже даже не думал. Тем более неожиданно для мужчины было услышать новость о собственном освобождении.

«Сидел. Пришли, сказали: с вещами на выход. Потом узнал, что еду на обмен», - поделился военный.

В аэропорту молодого человека встретил радостный и взволнованный отец. Дома остались ждать бойца сестры, мать и остальные родственники. Во время пребывания в плену ему не давали поддерживать с семьей никакой связи, теперь же, спустя считанные часы, военнослужащий вернется в любящий дом к людям, верившим в его возвращение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:33 В стране и мире
Роскомнадзор исключил возможность блокировки Telegram в РФ в настоящее время
22:54 В стране и мире
Роскомнадзор начал блокировку домена t.me
22:25 В стране и мире
«Ренхап»: число погибших в давке в центре Сеула достигло 146 человек
21:50 В стране и мире
ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, три попали в цель
19:37 В стране и мире
Видео
В Дмитрове полыхает цех по производству креветок на площади 2 400 «квадратов»: видео
Популярное
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.