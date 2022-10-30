«Два месяца держали в подвале»: освобожденный боец ВС РФ рассказал, как с ним обращались ВСУ

Боец ВС РФ поделился чувствами после освобождения из плена и прибытия на Родину.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из плена ВСУ в рамках программы обмена военнопленными, прибыл на аэродром Чкаловский. Один из пассажиров, высадившихся в Подмосковье, поделился своими эмоциями после возвращения на Родину.

Боец признался, что безумно рад освобождению. Санча пробыл у врага пять месяцев. Первые два из них ему пришлось провести в подвале, после чего он был переведен в СИЗО.

«Уже более или менее нормальные условия были», - заметил военный.

О том, чтобы выбраться из плена и отправиться домой, Санча уже даже не думал. Тем более неожиданно для мужчины было услышать новость о собственном освобождении.

«Сидел. Пришли, сказали: с вещами на выход. Потом узнал, что еду на обмен», - поделился военный.

В аэропорту молодого человека встретил радостный и взволнованный отец. Дома остались ждать бойца сестры, мать и остальные родственники. Во время пребывания в плену ему не давали поддерживать с семьей никакой связи, теперь же, спустя считанные часы, военнослужащий вернется в любящий дом к людям, верившим в его возвращение.