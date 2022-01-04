Климатолог рассказал, какую погоду стоит ждать в 2022 году

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин рассказал об ожидающейся в 2022 году погоде. Он считает, что количество осадков будет неравномерным: временами будет наблюдаться их отсутствие, а иногда и выпадение со значительным превышением нормы.

«Точно предсказать погоду на весь 2022 год нельзя. Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», - поделился Кокорин радио Sputnik.

Эксперт сообщил, что вероятно сохранение тенденции на небольшое похолодание. Это возможно ввиду происходящих в Тихом океане процессов.

«Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Эль-Ниньо (или Ла-Нинья - прим. ред.), когда поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, влияя на климат. А это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла. Когда потом будет другая фаза Эль-Ниньо, то все будет наоборот - климат станет теплее», - объяснил климатолог.

Он дополнительно сообщил, что для мира в целом «2022 год будет несколько холоднее, чем 2020 год и примерно такой же, как 2021 год». Представитель Всемирного фонда дикой природы считает, что в последующие годы температура воздуха будет только расти по причине глобального потепления.

Ранее климатолог Кокорин предупреждал о похолодании на Земле в 2022 году. По словам эксперта Алексея Кокорина, снижение температуры на планете будет связано с явлением Эль-Ниньо.