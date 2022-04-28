Тиньков продал свои 35% акций банка

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Основатель одного из крупнейших частных банков России Олег Тиньков продал свои 35% акций «Тинькофф Банка».

Согласно агентству РИА Новости, покупателем доли является группа «Интеррос». Сообщается, что сделка получила согласование Центрального банка РФ.

Ранее «Тинькофф Банк» принял решение сменить бренд. Согласно заявлению компании, к такому шагу они готовились давно и последние события сделали подобное решение еще более актуальным.

Напомним, что до этого основатель «Тинькофф Банка» позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес россиян, которые поддерживают специальную военную операцию по защите республик Донбасса. После оскорбительных слов Тинькова некоторые россияне стали уничтожать карты банка.